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Фьюри объяснил, почему не стал ждать боя с Усиком

Британец хочет оставаться активным боксером.
Сегодня, 14:25
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
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Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о том, что не стал дожидаться боя против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам британца, у него возникнет большая пауза в карьере, если будет ждать следующего года.

"Я дрался в апреле этого года. Так что было бы смешно ждать средневеса до апреля следующего года. Зачем целый год проводить вне ринга? Я боксер. Если я могу вернуться, то позвольте мне драться".

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"Усик не хотел, чтобы его побил "Цыганский король". Он вернулся в Украину и сделал то, что сделал. Его команда говорит то, что должна говорить. Пусть он немного раскачается, наберет вес, ест больше еды, больше мяса. Пусть подкачается, чтобы драться со мной", - сказал Фьюри в интервью YouTube -каналу Behind The Gloves.

Ранее промоутер рассекретил следующего соперника Фьюри.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Тайсон Фьюри Александр Усик
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