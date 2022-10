Промоутер рассекретил следующего соперника Фьюри

Промоутер обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал, с кем его клиент проведет ближайший бой, запланированный на 3 декабря в Кардиффе.

Как сообщает журналист Майкл Бенсон, со ссылкой на слова самого менеджера, следующим соперником британского чемпиона станет его соотечественник Дерек Чисора.

"Дерек может дать Тайсону больше, чем Энтони Джошуа. Я просто думаю, что Эй Джей более уязвим", - сказал Уоррен.

Frank Warren has now confirmed that Tyson Fury will face Derek Chisora in a trilogy on Dec 3rd: “Derek might give him more of a fight than Anthony Joshua - I just think he [AJ] is more vulnerable.” [@IFLTV]