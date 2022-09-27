Чисора объявил о завершении карьеры
Профессиональная карьера британского боксера подошла к концу.
Британский боксер Дерек Чисора (33-12, 23 КО) объявил о завершении профессиональной карьеры.
По словам 38-летнего спортсмена, он больше не будет проводить бои на профессиональном уровне.
"Я завершил карьеру. Официально. Выйду ли я в ринг? Я завершил карьеру", - приводит слова британца BT Sport.
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Напомним, последний бой Чисора провел 9 июля 2022 года, в котором раздельным решением победил Кубрата Пулева.
Ранее сообщалось, что Чисора заступился за Джошуа после поражения от Усика.