Чисора заступился за Джошуа после поражения от Усика

Британский ветеран бокса Дерек Чисора высказался о поражении соотечественника Энтони Джошуа в реванше с украинцем Александром Усиком.

По словам Чисоры, британский боксер вернется в элиту, несмотря на то, что так и не вернул чемпионские пояса.

"Джошуа проиграл. Но ты возвращаешься и дерешься дальше. И ничего другого. Он проиграл и вернется обратно".

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Чисора также прокомментировал поведение Джошуа после финального гонга.

"Мы в боксерском бизнесе. И нет ничего плохого в том, как Джошуа вел себя после поединка... Люди говорят, что в боксе ты должен быть джентльменом, но в то же самое время нужно не забывать, что у тебя есть семья, о которой ты обязан заботиться. Назовите мне хотя бы еще один вид спорта, где тебе приходится совмещать три вещи сразу? Такое только в боксе. Сначала ты выбираешь оппонента и анонсируешь бой. После этого ты собственно дерешься, а когда слышишь финальный гонг, вы снова должны быть друзьями. Будь джентльменом, будь убийцей и одновременно думай о своей семье", - сказал Чисора в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее тренер Джошуа рассказал, что должен был делать Энтони для победы над Усиком.