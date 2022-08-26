"Долбанный тупица": Тренер Пакьяо жестко раскритиковал Джошуа после реванша с Усиком

Джастин Форчун, тренер легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо по физической подготовке, поделился мнением о поведении Энтони Джошуа после поражения в реванше с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам специалиста, британец повел себя неадекватно, когда выбросил пояса украинского боксера.

"Ожидал, что Усик будет больше двигаться, но Джошуа хорошо начал. Однако я думаю, что его представление после боя было отвратительным. Он выбросил пояса с гребаного ринга. Он долбаный тупица. Ты взрослый мужчина, черт побери. Смирись с поражением, ради бога".

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"Джошуа вышвырнул титулы с ринга. Бросьте, я никогда такого не видел раньше. Смирись с избиением, прими поражение!" - сказал Джастин Форчун в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Напомним, в ночь с 20-го на 21 августа Усик победил Джошуа в реванше раздельным решением судей (113-115, 115-113, 116-112).

Ранее сообщалось, что Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring.