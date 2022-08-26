Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring

Украинец вышел на первое место в списке сильнейших вне зависимости от весовой категории.

Авторитетное издание The Ring обновило рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик после победы раздельным решением судей в реванше с Энтони Джошуа возглавил список сильнейших.

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Украинский боксер сместил с первой позиции чемпиона по версиям WBC, WBA и IBF в легчайшем дивизионе Наою Иноуэ. Третье место сохранил обладатель пояса WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко остается на шестой позиции.

Рейтинг P4P от The Ring:

1. Александр Усик

2. Наоя Инуэ

3. Теренс Кроуфорд

4. Эррол Спенс

5. Сауль Альварес

6. Василий Ломаченко

7. Дмитрий Бивол

8. Джош Тейлор

9. Джермелл Чарло

10. Артур Бетербиев

Напомним, ранее Александр Усик победил в реванше Энтони Джошуа, защитил свои титулы WBA, WBO, IBF и IBO, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа.