Тренер Джошуа рассказал, что должен был делать Энтони для победы над Усиком

Тренер Энтони Джошуа Роберт Гарсия поделился мыслями по поводу поражения обладателю титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александру Усику в реванше.

По словам специалиста, украинец ментально выиграл в концовке, что позволило ему выиграть.

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"Джошуа должен был оказывать давление раньше. В девятом раунде мы оказывали давление и почти закрыли бой, когда Энтони начал более настойчиво бить Усика по корпусу и сильнее прессинговать. Если бы он сделал это на два или три раунда раньше, возможно, результат был бы другим", - приводит слова Гарсии Boxing 247.

Напомним, Александр Усик победил в реванше Энтони Джошуа раздельным решением судей, защитил свои титулы WBA, WBO, IBF и IBO, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа.