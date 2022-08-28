iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Тренер Джошуа рассказал, что должен был делать Энтони для победы над Усиком

Роберт Гарсия отметил чемпионские раунды в исполнении Усика.
Сегодня, 07:41
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images
0 0 0

Тренер Энтони Джошуа Роберт Гарсия поделился мыслями по поводу поражения обладателю титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александру Усику в реванше.

По словам специалиста, украинец ментально выиграл в концовке, что позволило ему выиграть. 

Читай также: Бывший боец UFC вызвал Усика на кулачный бой

"Джошуа должен был оказывать давление раньше. В девятом раунде мы оказывали давление и почти закрыли бой, когда Энтони начал более настойчиво бить Усика по корпусу и сильнее прессинговать. Если бы он сделал это на два или три раунда раньше, возможно, результат был бы другим", - приводит слова Гарсии Boxing 247.

Напомним, Александр Усик победил в реванше Энтони Джошуа раздельным решением судей, защитил свои титулы WBA, WBO, IBF и IBO, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring. 

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Александр Усик роберт гарсия
0 0 0

Статьи по теме

Хантер: Я почти уверен, что Усик хорошо справится в бою с Фьюри Хантер: Я почти уверен, что Усик хорошо справится в бою с Фьюри
Комми и Педраса не смогли выявить победителя Комми и Педраса не смогли выявить победителя
"Сложный и хороший бой": Холифилд оценил возможный поединок Усик - Фьюри "Сложный и хороший бой": Холифилд оценил возможный поединок Усик - Фьюри
Хави подтвердил намерение Барселоны усилить правый фланг обороны Хави подтвердил намерение Барселоны усилить правый фланг обороны
Помочь журналистам

Видео

Бавария - Боруссия М 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Германии
Бавария - Боруссия М 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Германии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа10:48
Хави подтвердил намерение Барселоны усилить правый фланг обороны
Европа10:23
Манчестер Юнайтед все еще ведет переговоры по вингеру Аякса
Теннис10:05
US OPEN-2022 (ATP): расписание и результаты матчей мужской сетки
Европа09:55
Анчелотти высказался о будущем Асенсио в Реале
Европа09:27
ПСЖ близок к покупке полузащитника Наполи
Бокс09:15
Хантер: Я почти уверен, что Усик хорошо справится в бою с Фьюри
Киберспорт08:51
BLAST Premier: NaVi - в Fall Finals, Vitality поборются за выход на турнир
Европа08:39
Милан - Болонья 2:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Европа08:19
Челси - Лестер 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Бокс08:00
Комми и Педраса не смогли выявить победителя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK