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Бывший боец UFC вызвал Усика на кулачный бой

Майк Перри считает себя лучшим бойцом в мире.
Сегодня, 11:17
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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Бывший полусредневес UFC Майк Перри, выступающий в промоушене кулачных боев BKFC, заявил о своем желание провести бой на голых кулаках с объединенным чемпионом мира в супертяжелом весе по боксу Александром Усиком.

По словам Перри, он хочет выйти на площадку с украинцем или звездным бойцом UFC Джоном Джонсом.

"Я давненько не видел Джона Джонса, поэтому если он хочет прийти и побить меня на голых кулаках, то я буду открыт к этому. Это мой друг, и я люблю драться".

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"Усик, если ты хочешь драться, то приходи. KSI был на моем поединке, но я не думаю, что ему нужны эти проблемы. Если говорить о кулачных боях, то многие могут этого не захотеть. Ведь кто лучший боец прямо сейчас? Это я", - цитирует Перри lowkickmma.

Отметим, что 20 августа Перри победил по очкам Майкла Пейджа в главном событии турнира BKFC 27, а Усик раздельным решением судей победил Энтони Джошуа в реванше.

Ранее сообщалось, что Фьюри поставил жесткий ультиматум по поводу боя с Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс ММА Александр Усик
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