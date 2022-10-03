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Хирн: Чисора и другие боксеры получили контракт на бой с Фьюри

Никого не смутило, что Дерек объявил о завершении карьеры неделю назад.
Вчера, 22:22
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images
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Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что Дерек Чисора и другие боксеры получили контракты на проведение чемпионского поединка с Тайсоном Фьюри. 

"В пятницу (30 сентября) Дерек Чисора, как и другие боксеры, получил контракт на бой с Тайсоном Фьюри", - цитирует Хирна talkSPORT.

"Так что, по нашему мнению, он не будет драться с Энтони Джошуа. Мы более чем рады продолжить переговоры, но нам сказали, что крайний срок прошел. Не вините Энтони Джошуа в том, что Тайсон Фьюри дважды отменил этот бой".

Дерек Чисора провел свой последний поединок в июле, когда он победил Кубрата Пулева раздельным решением судей. А в конце сентября он заявил, что завершает профессиональную карьеру.

Напомним, что ранее Хирн заявил об отмене боя Фьюри - Джошуа, так как сторона "Цыганского короля" старается назначить судьей нужного им человека.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Тайсон Фьюри Эдди Хирн Дерек Чисора
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