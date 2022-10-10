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Ломаченко сделал прогноз на потенциальный бой Фьюри - Усик

Украинец верит в победу своего друга.
Сегодня, 10:28
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко поделился мнением о поединке обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика и чемпиона WBC Тайсона Фьюри.

По мнению украинского боксера, значительное преимущество в габаритах не поможет британскому спортсмену.

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"Усик - мой друг. Конечно, я думаю, что он победит. Усик покажет очень умный и техничный бокс с Тайсоном Фьюри. Габариты и скорость Фьюри? Это не имеет значения", - сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу Fino Boxing.

Ранее менеджер Усика предположил, почему Фьюри не ведет переговоры с Александром.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Василий Ломаченко Тайсон Фьюри Александр Усик
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