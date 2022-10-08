Менеджер Усика предположил, почему Фьюри не ведет переговоры с Александром

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по трем основным версиям в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО), поделился мнением о возможном поединке своего подопечного с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО).

По мнению специалиста, украинец имеет все шансы, чтобы победить.

"Усик не сможет избить Фьюри, но он может выиграть у Фьюри. Тайсон просто гигантский, и я не думаю, что хоть кто-нибудь способен его поколотить. Но Усик определенно может победить".

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Климас считает, что британец опасается украинца, из-за чего не спешит вести переговоры о поединке.

"Фьюри понимает, что может проиграть Усику. Не берусь говорить, что он испуган. Это не так, потому что он боец. Нельзя обвинять его в трусости. Он просто не заинтересован, ведь осознает, что может проиграть", - приводит слова Климаса ESNEWS.

Напомним, ранее Фьюри предлагал Усику подраться в конце этого года, но Александр отказался, сославшись на травму и желание передохнуть.

Ранее британский боксер Фьюри подтвердил, что вскоре назовет имя следующего соперника.