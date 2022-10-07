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Фьюри подтвердил, что вскоре назовет имя следующего соперника

В ближайшие дни станет известен будущий оппонент чемпиона WBC.
Сегодня, 20:12
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри подтвердил, что уже вскоре все узнают имя его следующего соперника.

По словам британского боксера, на этой неделе он объявит, с кем подерется в поединке, запланированном на 3 декабря в Кардиффе.

"Ребята, провел вторую тренировочную сессию за день. Я в абсолютном ударе. 3 декабря, я иду за тобой.

На этой неделе мы объявим имя соперника. Поднимайся, парень. Кардифф, мы идем, поднимайся", - сказал Фьюри в видео на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри вел переговоры об проведении поединка с бывшим чемпионом Энтони Джошуа, но в итоге промоутер Эдди Хирн сообщил, что бой сорвался.

Отец чемпиона WBC Джон Фьюри также заявлял, что в качестве соперников рассматриваются Энди Руис, Луис Ортис и Филип Хргович.

Кроме того, на поединок с Фьюри претендует Мануэль Чарр, который уже не раз заявлял, что подписал контракт на бой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри WBC
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