Фьюри подтвердил, что вскоре назовет имя следующего соперника

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри подтвердил, что уже вскоре все узнают имя его следующего соперника.

По словам британского боксера, на этой неделе он объявит, с кем подерется в поединке, запланированном на 3 декабря в Кардиффе.

"Ребята, провел вторую тренировочную сессию за день. Я в абсолютном ударе. 3 декабря, я иду за тобой.

На этой неделе мы объявим имя соперника. Поднимайся, парень. Кардифф, мы идем, поднимайся", - сказал Фьюри в видео на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри вел переговоры об проведении поединка с бывшим чемпионом Энтони Джошуа, но в итоге промоутер Эдди Хирн сообщил, что бой сорвался.

Отец чемпиона WBC Джон Фьюри также заявлял, что в качестве соперников рассматриваются Энди Руис, Луис Ортис и Филип Хргович.

Кроме того, на поединок с Фьюри претендует Мануэль Чарр, который уже не раз заявлял, что подписал контракт на бой.