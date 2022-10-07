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"Посмотрите на Усика, этого карлика": Фьюри поспаринговал с ребенком, насмехаясь над украинцем

"Цыганский король" весело проводит время после отмены потенциального боя с Энтони Джошуа.
Сегодня, 10:33
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
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После срыва боя Тайсона Фьюри против Энтони Джошуа чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC перешел к насмешкам над украинским непобежденным чемпионом Александром Усиком.

Несмотря на то, что Джошуа проиграл Усику второй бой подряд, он получил предложение провести чемпионский поединок с Фьюри. Однако стороны так и не пришли к согласию по условиям контракта на бой. В конце концов, обе стороны начали обвинять друг друга в интервью, и переговоры полностью провалились.

Но это не значит, что Тайсон не будет драться в начале декабря, хотя его соперник еще не объявлен. Готовясь к бою, Фьюри решил в очередной раз подколоть Усика, указывая на его рост. На видео можно увидеть, как британец спаррингует с маленьким ребенком, называя его Усиком.

"Давай, Усик, посмотрите на Усика, давай, Усик, ты, маленький карлик", — цитирует Фьюри talkSPORT.

Ранее Боб Арум поделился информацией относительно того, когда Усик и Фьюри смогут провести чемпионский бой для объединения титулов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Тайсон Фьюри Александр Усик
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"Посмотрите на Усика, этого карлика": Фьюри поспаринговал с ребенком, насмехаясь над украинцем
"Посмотрите на Усика, этого карлика": Фьюри поспаринговал с ребенком, насмехаясь над украинцем

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