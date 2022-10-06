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Промоутер Фьюри сообщил, когда Тайсон может провести бой с Усиком

Боб Арум рассказал об общении с украинской командой.
Сегодня, 13:00
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
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Глава Top Rank Боб Арум поделился мнением о возможном бое между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО).

По словам функционера, он каждый день на связи с украинской командой, с которой обсуждает организационные моменты поединка.

"Конечно, бой с Усиком возможен. Я практически ежедневно поддерживаю связь с Эгисом Климасом, менеджером Усика, поскольку он также занимается делами боксеров, которых мы продвигаем".

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"Я всегда слежу за этой ситуацией, и Климас сказал, что он ведет переговоры с потенциальными местами проведения боя. Поединок может состояться в последнюю неделю февраля или первую неделю марта. Это бы устроило всех нас", - приводит слова Арума Sky Sports.

Ранее стало известно, когда Усик намерен провести бой с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Тайсон Фьюри Александр Усик Боб Арум
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