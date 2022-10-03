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Отец Фьюри предположил, почему Усик избегает Тайсона

Джон Фьюри уверен, что украинец хочет сохранить пояса и заработать деньги.
Сегодня, 09:26
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри высказался о возможном поединке своего сына и обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам Фьюри-старшего, украинский боксер не хочет выходить в ринг с британцем, ведь боится потерять пояса. Джон уверен, что Усик примет вызов Сауля Альвареса из-за денег.

"Если мы будем боксировать с этим раздутым средневесом из Украины, то мы это сделаем. Мы будем преследовать его титулы. Тайсон будет преследовать других бойцов и безжалостно их побьет. Он отдубасит их так, как их никогда не дубасили в жизни, и они это знают".

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"Усик намерен драться с Канело, чтобы избежать столкновения с Тайсоном. Он желает по максимуму заработать на своих титула, прежде чем ему придется встретиться с "Цыганским королем". Он знает, что потеряет пояса.

С Канело он может хорошо заработать, а затем получит еще больше денег, приняв бой с Тайсоном. Усик знает, что он не может победить Тайсона. И для Джошуа это тоже нереальная задача", - сказал Джон Фьюри в интервью talkSPORT.

Ранее менеджер Усика рассказал, с кем проведет бой Александр, если Фьюри откажется.

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