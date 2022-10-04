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Стало известно, когда Усик намерен провести бой с Фьюри

Украинский боксер имеет четкий план на будущее.
Сегодня, 10:55
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, заявил, что его подопечный хочет провести поединок с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам функционера, украинский боксер нацелен на февраль, ведь тогда будет готов к бою.

"Усик мотивирован, готов провести большой бой. Надеюсь, что в феврале мы выйдем на ринг с Тайсоном Фьюри. Это наш план - провести эту большую унификацию, исторический поединок".

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"Фьюри шатало со стороны в сторону на протяжении всей карьеры, а не только на прошлой неделе. Он непредсказуем. Никогда неизвестно, что он будет делать. То он уходит на пенсию, то возвращается, то хочет драться с Усиком, то с Джошуа, а теперь появился еще и Мануэль Чарр, Я не знаю, что происходит. Этот парень на своей волне", - сказал Климас в интервью YouTube-каналу talkSPORT Boxing/

Ранее менеджер Усика рассказал, с кем проведет бой Александр, если Фьюри откажется.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Тайсон Фьюри Александр Усик Эгис Климас
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