Тренер Пакьяо усомнился в победе Усика над Уайлдером

Джастин Форчун оценил шансы украинца и американца на победу в потенциальном поединке.

Джастин Форчун, тренер бывшего чемпиона мира Мэнни Пакьяо по физической подготовке, поделился мнением о поединке обладателя титула WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика и Деонтея Уайлдера.

По мнению специалиста, украинского боксера ожидает большие проблемы, ведь у него нет сильного удара.

"Усик - более умный боец, но у Уайлдера есть мощь. Усик - крузер, он хороший боксер. Он способен боксировать как сукин сын. Но Усик - не панчер. Если ты не можешь бить в супертяжелом весе, это очень большая проблема".

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"Способен ли Александр Усик нанести нокаутирующий удар? Не на уровне супертяжелого веса. Не так, как Уайлдер и другие бойцы", - сказал Форчун в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Ранее менеджер Усика рассказал, с кем проведет бой Александр, если Фьюри откажется.