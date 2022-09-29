iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Гвоздик: Не верю, что Фьюри боится Усика

Украинец отметил работу британского боксера в продвижении титульного поединка.
Сегодня, 07:50
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
0 0 0

Украинский боксер Александр Гвоздик поделился мнением о возможном поединке между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам украинца, британец сейчас продает бой, а не пытается избегать Усика.

"Во-первых, это должно произойти. То, что Фьюри скрывается - в это я не верю. Я думаю, что делает Фьюри - он сейчас продает этот поединок. В мире бокса все те бои, которые мы хотим видеть, они заранее не происходят тогда, когда все хотят их увидеть".

Читай также: Уайлдер: Я не думаю, что Усик способен что-то противопоставить габаритам Фьюри

"Если вы хотите мне сказать, что Фьюри боится Александра - нет, в это я не верю. Все, что он делает, - это продает этот поединок. И, мне кажется, даже за это Александр может сказать ему спасибо", - сказал Гвоздик в интервью каналу 24.

Ранее промоутер Фьюри выступил с заявлением касательно срыва боя Тайсона и Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Гвоздик
0 0 0

Статьи по теме

Кроуфорд оценил шансы Ломаченко в потенциальном бою с Хэйни Кроуфорд оценил шансы Ломаченко в потенциальном бою с Хэйни
Джойс объяснил, почему может победить Усика Джойс объяснил, почему может победить Усика
Фьюри отреагировал на желание Уайлдера провести с ним четвертый бой Фьюри отреагировал на желание Уайлдера провести с ним четвертый бой
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Помочь журналистам

Видео

Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций
Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
"Очень больно": Ванда Нара объявила о расставании с Икарди
просмотров
Усик признался, что задумывался о своем нокдауне в реванше с Джошуа
просмотров

Последние новости

Бокс10:40
Кроуфорд оценил шансы Ломаченко в потенциальном бою с Хэйни
Киберспорт10:15
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Бокс09:55
Джойс объяснил, почему может победить Усика
Европа09:30
Снова вместе?: Икарди намекнул на воссоединение с Вандой Нарой
09:00
Женский чемпионат мира-2022 по баскетболу: расписание и результаты матчей
Бокс08:35
Фьюри отреагировал на желание Уайлдера провести с ним четвертый бой
Европа08:10
Лунин и Федотов получили уникальные награды от Marca
Бокс07:50
Гвоздик: Не верю, что Фьюри боится Усика
Киберспорт07:25
ESL Pro League Season 16: расписание, результаты и онлайн-трансляция матчей
Киберспорт07:15
NaVi в зрелищной игре обыграли Heroic и вышли в четвертьфинал ESL Pro League Season
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK