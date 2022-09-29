Гвоздик: Не верю, что Фьюри боится Усика

Украинский боксер Александр Гвоздик поделился мнением о возможном поединке между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам украинца, британец сейчас продает бой, а не пытается избегать Усика.

"Во-первых, это должно произойти. То, что Фьюри скрывается - в это я не верю. Я думаю, что делает Фьюри - он сейчас продает этот поединок. В мире бокса все те бои, которые мы хотим видеть, они заранее не происходят тогда, когда все хотят их увидеть".

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"Если вы хотите мне сказать, что Фьюри боится Александра - нет, в это я не верю. Все, что он делает, - это продает этот поединок. И, мне кажется, даже за это Александр может сказать ему спасибо", - сказал Гвоздик в интервью каналу 24.

Ранее промоутер Фьюри выступил с заявлением касательно срыва боя Тайсона и Джошуа.