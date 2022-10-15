Пакьяо изъявил желание возобновить карьеру ради топового боя

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо заявил, что готов вернуться на ринг ради еще одного большого боя.

По словам 43-летнего филиппинца, он может возобновить карьеру ради поединка с победителем противостояния между обладателем титула WBO Теренсом Кроуфордом и чемпионом WBA/WBC/IBF Эрролом Спенсом.

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"Почему бы и нет, если это возможно? Сначала мы посмотрим на результат боя. Я буду наблюдать", - цитирует Пакьяо Boxing News 24.

Напомним, Пакьяо последний свой бой провел в августе 2021 года, когда уступил единогласным решением судей Йорденису Угасу. Вскоре после этого он объявил о завершении спортивной карьеры.