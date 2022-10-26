Усик - боксер года по версии WBO

WBO объявила имя лучшего боксера 2022 года по версии организации.

Им стал чемпион мира по версии WBO, WBA, IBO, IBF Александр Усик.

В текущем году украинец провел лишь один бой, в котором во второй раз победил Энтони Джошуа.

"Мы гордимся вами, мы гордимся тем, что здесь лучший боец в мире", - заявил президент организации Франсиско Валькарель.

Также Усику подарили его портрет от известного британского художника Патрика Килиана.

Напомним,тренер украинца подтвердил возможность проведения боя против Деонтея Уайлдера.