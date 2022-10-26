Усик - боксер года по версии WBO
Организация высоко отметила достижения украинца.
WBO объявила имя лучшего боксера 2022 года по версии организации.
Им стал чемпион мира по версии WBO, WBA, IBO, IBF Александр Усик.
В текущем году украинец провел лишь один бой, в котором во второй раз победил Энтони Джошуа.
"Мы гордимся вами, мы гордимся тем, что здесь лучший боец в мире", - заявил президент организации Франсиско Валькарель.
Также Усику подарили его портрет от известного британского художника Патрика Килиана.
Напомним,тренер украинца подтвердил возможность проведения боя против Деонтея Уайлдера.