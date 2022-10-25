Тренер Усика подтвердил, что Александр может провести бой с Уайлдером

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик может провести поединок против американского боксера Деонтея Уайлдера.

Тренер украинца Сергей Лапин заявил, что американец входит в список возможных соперников Усика. Специалист убеждает, что Александр не боится грозного соперника.

"Имя Деонтея Уайлдера упоминалось. Усик не боится Уайлдера. В последнем бою Деонтея я не увидел ничего нового".

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"Уайлдер - очень прост. Он выходит и бьет, у него очень сильный удар. Им он компенсирует нехватку техники", - приводит слова Лапина Boxing News 24.

Ранее стал известен потенциальный соперник Усика, если бой с Фьюри сорвется.