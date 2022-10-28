Ломаченко - о войне в Украине: Ежедневно жизнь была в страхе и непонимании, что случится завтра

Боксер Василий Ломаченко прокомментировал полномасштабное вторжение на территорию Украины.

Спортсмен заявил, что каждый настоящий мужчина должен в такой ситуации остаться дома и защищать семью.

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"Пришел враг к нам в страну, убивает мирных жителей, женщин и детей. Настоящий мужчина останется дома и будет защищать свой дом.

Ежедневно жизнь была в страхне и непонимании, что произойдет завтра.

Я не был на передовой, не был на линии фронта. У моей группы была задача патрулировать город, когда наступает комендантский час.

Ты забываешь о том, что ты боксер, забываешь о своих планах. Ты живешь со своей семьей, надеешься, чтобы все были живы", - сказав боец.

Напомним, в ночь на 30 октября в Нью-Йорке пройдет бой между Ломаченко и Джамейном Ортизом