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Ломаченко - Ортиз: Результаты взвешивания

Украинец на 300 грамм тяжелее своего соперника.
Вчера, 23:37
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
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В ночь на 30 октября в Нью-Йорке на арене Мэддисон Сквер Гарден пройдет бой между Василием Ломаченко и Джемейном Ортизом.

Сегодня, 28 октября, прошло традиционное взвешивание боксеров перед грядущим поединком.

Украинский боксер оказался на 300 грамм тяжелее американца. Ломаченко весит 61.1 кг, а Ортиз - 60.8 кг.

Напомним,  ранее Ломаченко и его оппонент провели дуэль взглядов.

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