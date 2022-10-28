Ломаченко - Ортиз: Результаты взвешивания
Украинец на 300 грамм тяжелее своего соперника.
Вчера, 23:37
В ночь на 30 октября в Нью-Йорке на арене Мэддисон Сквер Гарден пройдет бой между Василием Ломаченко и Джемейном Ортизом.
Сегодня, 28 октября, прошло традиционное взвешивание боксеров перед грядущим поединком.
Украинский боксер оказался на 300 грамм тяжелее американца. Ломаченко весит 61.1 кг, а Ортиз - 60.8 кг.
Напомним, ранее Ломаченко и его оппонент провели дуэль взглядов.
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