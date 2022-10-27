Ломаченко и Ортис провели первую дуэль взглядов перед боем

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко в своем ближайшем поединке сразится с американским легковесом Джемейном Ортисом.

Бой состоится 29 октября в Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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Накануне поединка Ломаченко и Ортис встретились во время пресс-конференции и устроили первую битву взглядов.

Психологическая дуэль будущих соперников прошла спокойно. Впрочем, разглядеть эмоции американского боксера было невозможно, поскольку он решил не снимать темные очки.

Ранее Джемейн Ортис высказался по поводу предстоящего поединка против Василия Ломаченко.

Напомним, на ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция боя Ломаченко - Ортис.