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Ломаченко и Ортис провели первую дуэль взглядов перед боем

Соперники устроят противостояние в ринге 29 октября.
Сегодня, 22:18
Василий Ломаченко и Джемейн Ортис / Top Rank
Василий Ломаченко и Джемейн Ортис / Top Rank
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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко в своем ближайшем поединке сразится с американским легковесом Джемейном Ортисом.

Бой состоится 29 октября в Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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Накануне поединка Ломаченко и Ортис встретились во время пресс-конференции и устроили первую битву взглядов.

Психологическая дуэль будущих соперников прошла спокойно. Впрочем, разглядеть эмоции американского боксера было невозможно, поскольку он решил не снимать темные очки.

Ранее Джемейн Ортис высказался по поводу предстоящего поединка против Василия Ломаченко.

Напомним, на ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция боя Ломаченко - Ортис.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Джемейн Ортис
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