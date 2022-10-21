Кто показывает один из самых долгожданных боев осени и где смотреть прямой эфир поединка в Украине? Узнай на ISPORT.

В ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке (США) на легендарной арене Madison Square Garden состоится поединок бывшего чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко и Джеймена Ортиса.

Боксеры сойдутся в ринге, чтобы определить лучшего, а также направление своего будущего. В случае победы украинского спортсмена, он, вероятно, получит право проведения поединка за звание абсолютного чемпиона мира в дивизионе. Если победит непобежденный американец, то он заявит о себе и приблизится к уровню топовых спортсменов легкого веса.

Поединок Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) и Джемейна Ортиса (16-0-1, 8 KO) возглавит вечер бокса от промоутерской компании Top Rank.

Где смотреть поединок Ломаченко - Ортис

На ISPORT будет доступна текстовая трансляция боя Ломаченко - Ортис где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Поединок состоится 30 октября и начнется ориентировано около 5:00 по киевскому времени.

Читай также: Ломаченко - Ортис: прогноз на бой 29.10.2022

Кроме того, в Украине поединок боксеров в прямом эфире покажет видеосервис Megogo.

Последние бои Ломаченко и Ортиса

Василий Ломаченко свой последний поединок провел в декабре прошлого года, победив ганца Ричарда Комми. С того момента украинский боксер стал претендентом на титульный бой с австралийцем Девином Хэйни, однако в Украине началась полномасштабная война, из-за чего Василий вступит в территориальную оборону.

Пропустив длительное время, Василию нужно провести еще бой, чтобы подтвердить свой уровень. Звание же абсолютного чемпиона мира в легком весе перешло Девину Хэйну, который дважды победил Джорджа Камбососа.

Последние пять поединков Ломаченко:

Ричард Комми (декабрь 2021, победа единогласным решением судей) Накатани Масаеши (июня 2021, победа техническим нокаутом) Теофимо Лопес (октябрь 2020, поражение единогласным решением судей) Люк Кэмпбелл (август 2019, победа единогласным решением судей) Энтони Кролла (апрель, 2019, победа нокаутом)

Американский боксер Джеймен Ортис в своей карьере провел 17 поединков, из которых 16 раз побеждал и лишь раз не сумел победить соперника - ничья.

Последние пять боев Ортиса:

Джамел Херринг (май 2022, победа единогласным решением судей) Нахир Олбрайт (февраль 2022, победа единогласным решением судей) Джозеф Адорно (апрель 2021, ничья) Сулейман Сегава (ноябрь 2020, победа нокаутом) Луис Кастильо Леал (февраль 2020, победа техническим нокаутом)

Где состоится бой Ломаченко - Ортис

Поединок боксеров состоится в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden. Стадион был открыт несколько раз, но нынешнее постройка была создана в 1968 году.

На арене проводятся различные спортивные мероприятия (спортивные, художественные, театральные), однако наиболее это место популярно, ведь тут проводятся соревнования по рестлингу, что очень популярно среди жителей США.

Что касается боксерских поединков, то арена вмещает в себя более 20 тысяч зрителей, которые могут насладиться боями.