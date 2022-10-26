"Я здесь, чтобы побеждать": Ортис сделал заявление перед боем с Ломаченко

Американский боксер нацелен на успех в поединке с бывшим чемпионом.

Представитель легкого дивизиона Джемейн Ортис высказался по поводу предстоящего поединка против бывшего чемпиона в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

Американский боксер заявил, что нацелен на победу, после чего надеется побороться за чемпионский титул.

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"Ломаченко - великолепный боец, но я здесь, чтобы побеждать. Когда я одержу победу в этом бою, то нацелюсь на возможность сразиться за титул. И мечта станет реальностью", - приводит слова Ортиса Boxing Scene.

Напомним, что бой между Ломаченко и Ортисом состоится 29 октября в Madison Square Garden в Нью-Йорке.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция боя Ломаченко - Ортис.