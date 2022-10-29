Ортиз - о бое с Ломаченко: Собираюсь шокировать мир

Американский боксер Джемейн Ортиз поделился ожиданиями от боя с Василем Ломаченко.

Американец заявил, что намерен шокировать всех зрителей поединка.

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"Многие люди сомневаются во мне. Знаете, они видят много пробелов или еще что-то. Да будет так.

Я знаю, что я на верном пути. Впереди еще много работы, потому что я всегда строг к себе.

Но я здесь, и я собираюсь показать миру, что я хочу остаться здесь. Встретиться с Ломаченко 29 октября и побить его будет моей работой. Люди будут говорить: "Ага, случилось не то, что мы думали". Я собираюсь шокировать мир в тот день.

Кроме того, я просто считаю, что бокс – спорт для молодых. Я не говорю, что у него уже много пробега, потому что он очень хороший боец, и я не считаю, что он получил те повреждения, как другие старшие боксеры.

Он молодой 34-летний боец, свежий 34-летний боец. Вот каким я вижу его с точки зрения тела. Но тяжело сказать. Не могу сказать, что я слишком велик, слишком силен, ведь он раньше побеждал больших и сильных боксеров. Просто со мной все будет по-другому", - сказал Ортис.

Бой состоится в ночь на 30 октября в 5:00 по киевскому времени.