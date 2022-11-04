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Майк Тайсон упал со скейта и чуть не завалил стену

Курьезный эпизод случился с легендарным боксером.
Сегодня, 14:05
Майк Тайсон / Getty Images
Майк Тайсон / Getty Images
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Бывший чемпион мира в супертяжелой категории Майк Тайсон попал в ситуацию, которая очень насмешила как его самого, так и окружающих.

Боксер пригласил на съемки своего подкаста легендарного скейтера Тони Хоука, предложившего ему стать на скейтборд. 56-летний Майк встал на доску, но через несколько секунд его повело назад и начал падать.

Но Тайсону повезло, ведь он приземлился прямо в стоящее сзади кресло, но на своем пути он чуть не завалил часть декораций - стену.

"Со мной все хорошо", - с улыбкой отреагировал на свое падение Майк.

Напомним, что летом Тайсона заметили в аэропорту в инвалидном кресле, но как видим, боксер пока выглядит очень хорошо.

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Майк Тайсон упал со скейта и чуть не завалил стену
Майк Тайсон упал со скейта и чуть не завалил стену

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