Майк Тайсон упал со скейта и чуть не завалил стену

Бывший чемпион мира в супертяжелой категории Майк Тайсон попал в ситуацию, которая очень насмешила как его самого, так и окружающих.

Боксер пригласил на съемки своего подкаста легендарного скейтера Тони Хоука, предложившего ему стать на скейтборд. 56-летний Майк встал на доску, но через несколько секунд его повело назад и начал падать.

Но Тайсону повезло, ведь он приземлился прямо в стоящее сзади кресло, но на своем пути он чуть не завалил часть декораций - стену.

"Со мной все хорошо", - с улыбкой отреагировал на свое падение Майк.

Напомним, что летом Тайсона заметили в аэропорту в инвалидном кресле, но как видим, боксер пока выглядит очень хорошо.