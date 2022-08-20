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У Тайсона проблемы со здоровьем - боксера в аэропорту заметили в инвалидной коляске

Профессиональные последствия, которые настораживают фанатов "Железного" Майка.
Сегодня, 10:08
Майк Тайсон / Getty Images
Майк Тайсон / Getty Images
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Легендарному тяжеловесу Майку Тайсону сейчас 56 лет, и в последние недели он говорил об опасениях по поводу его "срока годности". 

Теперь же его заметили в инвалидной коляске - Тайсону пришлось ее использовать в аэропорту, так как бывший чемпион мира в супертяжелом весе борется с травмой спины, передает Mirror.

Недавно ему понадобилась трость в Нью-Йорке, и теперь его заметили в инвалидной коляске в Майами.

Сообщается, что у легенды бокса были проблемы со спиной, и он страдал от обострения ишиаса (заболевание седалищного нерва), из-за которого ему понадобилась инвалидная коляска, чтобы снять давление с травмы.

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Однако источник сообщил TMZ, что не стоит переживать о "Железном" Майке, так как все в норме.

"У него обострение ишиаса. Ничего серьезного. Просто профессиональные последствия для такого спортсмена, как Майк".

Это произошло всего через несколько дней после того, как Тайсон был замечен хромающим и использующим трость, что, как сообщается, также связано с травмой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Майк Тайсон
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