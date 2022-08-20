Усик має шанси стати абсолютним чемпіоном: Міхай Ністор - програвав Олександру і перемагав Джошуа

В суботу, 20 серпня, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі українець Олександр Усик проведе реванш проти британця Ентоні Джошуа.

Обидва боксери мають безліч нагород, тріумфів, титулів та медалей. Один із найцінніших трофеїв спортсменів – звання Олімпійського чемпіона. Усик та Джошуа перемогли у 2012 році в Лондоні на Іграх: українець зробив це у ваговій категорії до 91 кг, а британець – ваговій категорії понад 91 кг.

В любителях Усика та Джошуа об’єднує те, що вони боксували проти одних суперників, всього ж таких чотири: Ерік Бречлін (Німеччина), Джо Джойс (Великобританія), Магомедрасул Маджидов (Азербайджан) та Міхай Ністор (Румунія).

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Дмитро Данець перед реваншем Усик – Джошуа ексклюзивно поспілкувався з румунським боксером Ністором, на рахунку якого бронзові медалі чемпіонатів Європи серед аматорів. Міхай Ністор особливий тим, що він проводив бої з Джошуа та Усиком, але одного він переміг, а іншому – програв.

В 2011 році на чемпіонаті Європи серед аматорів Ністор зустрівся з амбіційним Ентоні Джошуа, який прагнув виграти турнір. Попри бажання Джошуа – він програв, і програв нокаутом. Тоді Міхай змусив британця постійно захищатися, відступати, що привело до його перемоги технічним нокаутом.

З українцем Ністор зустрічався в 2013 році в рамках першого фінального матчу WSB між Українськими Отаманами та Астана Арланс. Тоді Усик майже не залишив шансів румуну (лише в одному раунді Міхай був кращим), перемігши одноголосним рішенням суддів – 49:46, 49:46, 49:46.

Згадуючи ті поєдинки, Ністор відзначив технічні навики українського боксера, саме з Усиком йому було складніше, аніж з Джошуа.

– Якщо порівнювати мої бої, то найважчий бій був проти Усика. Він був більш технічним, ніж Джошуа, і тому я програв бій.

Розмірковувавши про перший бій Усик – Джошуа, Ністор відзначив напругу, з якою вже в середині бою не впорався Ентоні.

– Що думаєте про результат першого бою Усик – Джошуа?

– Я вважаю, що це був дуже важкий і напружений бій. Це була не лише фізична сутичка, а й сильна психологічна. Вони обидва були готові, але Джошуа здався в середині бою.

Щоб змінити психологічну готовність – Джошуа почав працювати з Робертом Гарсією. Румун вважає, що Ентоні не встигне кардинально змінити свій стиль.

– Часу занадто мало, щоб щось усвідомити і змінити. Це має бути мінімум рік роботи та навчання з новим тренером. Бокс на 70% складається з психологічного мислення, але я сподіваюся, що Джошуа буде винятком. Сподіваюся, буде бій, якого хочуть усі.

Вже сьогодні Усик та Джошуа знову проведуть поєдинок, в якому визначиться доля протистояння. Ністор вважає, що фаворит реваншу – Олександр Усик.

– Для Джошуа буде великим задоволенням, якщо він виграє бій. Але я вважаю, що Усик знову переможе.

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Що стосується власних симпатій, то Міхай неупереджений.

– Я неупереджений, коли йдеться про переможця. Настав час побачити справжнього чемпіона.

Ністор наостанок відзначив, що вже на аматорському рівні можна було побачити амбіції та можливості Олександра, завдяки яким він став найкращим в першому важкому дивізіоні, та має шанс стати найкращим у супеважкій категорії.

– Вже тоді було зрозуміло, що Усик має шанси стати абсолютним чемпіоном. Він дуже талановитий і має хороші навички.

Залишилось кілька миттєвості, щоб зрозуміти плани на майбутнє. Якщо Усик переможе в реванші, то відкрий шлях до поєдинку за звання абсолютного чемпіону світу у надважкій вазі.

Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа пройде 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія) на арені Super Dome. Онлайн-трансляція бою Усик - Джошуа буде доступна на нашому сайті.

Дмитро Данець, ISPORT.ua