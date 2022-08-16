Джошуа боявся, що Усик його нокаутує: Отто Валлін - про майбутній бій

В серпні теперішнього року чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик проведе реванш проти Ентоні Джошуа.

Додаткової афіші цей титульний поєдинок не потребує, бо увага всього світу в цей день буде зосереджена саме на цих спортсменів. Олександр Усик, який вийде битися за мрію, за Україну, буде протистояти Джошуа, мета якого повернути свої чемпіонські пояси.

Журналіст ISPORT перед боєм Усик – Джошуа поспілкувався з шведським суперважковаговиком Отто Валліаном, який є одним із найкращих боксерів дивізіону. Спортсмен дав інтерв’ю про протистояння українця та британця.

Валлін, ділячись враженнями про перший бій, який відбувся в вересні 2021-го року, зауважив, що Усик змусив Джошуа боксувати за його правилами. Саме через це ми не побачили Ентоні в його звичній манері.

– Усик змусив Джошуа провести бій у своєму стилі, і це був бокс зі сторони. Усик – приголомшливий і дуже досвідчений боксер, Джошуа не міг зрівнятися з його навичками. Олександр змусив Джошуа боксувати у своєму стилі, через що Ентоні так і не зміг використати свій розмір та силу.

Шведський боксер навіть припустив, що Ентоні злякався бути нокаутованим, бо виглядав у ринзі невпевненим.

– Джошуа в ринзі виглядав так, ніби він невпевнений в собі, ніби він боїться бути вдареним і потенційно нокаутованим.

Валлін в минулому був спаринг-партнером Джошуа, а тому знає його сильні та слабкі сторони. Швед виділив його габарити та потужність.

– Я думаю, що найкраща сторона Джошуа - це його міць і сила, а також він може бути швидким.

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Що стосується слабких сторін британського боксера, то це – психологічна нестабільність.

– Зараз його найбільша слабкість - це його впевненість. Він втратив багато впевненості, і здається, що він бореться за те, щоб не програти, а не за перемогу, що є великою різницею.

Щоб вирішити цю проблему Джошуа змінив тренера перед реваншем. Зараз він співпрацює з авторитетним американцем Робертом Гарсією. Валлін гадає, що такий союз покликаний для того, щоб виявити сильні сторони Ентоні, додати агресії та змінити стиль бокс. Однак варто не забувати, що тренер має покращити ментальне становище британця.

– Ідея цієї співпраці полягає в тому, щоб виявити найкраще в Джошуа і змусити його бути більш агресивним. Це може спрацювати, як я вже казав раніше, але я вважаю, що найважливіше, що йому потрібно, — це впевненість і підійти до бою в такому стилі: "Бути готовим пройти крізь вогонь, щоб вийти з іншого сторони". Сподіваюся, Гарсія допоможе йому в цьому.

Поєдинок пройде в Саудівській Аравії. Джошуа вже має досвід виступів на Близькому Сході, коли в 2019 році переміг там в реванші Енді Руїса. Для Олександра це буде перший досвід виступів в такій екзотичній країні. Валлін вважає, що відсутність досвіду виступів там ніяк не позначиться на Усику. Ба більше, він буде в більш зручному положенні, адже Ентоні виступить за межами рідної країни – Великобританії.

– Усик, як відомо, б’ється вдома у суперників, і при цьому він завжди перемагає. Я думаю, що для Усика може бути навіть перевагою битися там, тому що Джошуа не буде боксувати у себе вдома.

Повномасштабна війна в Україні – однозначна вплинула на Олександра, який буде представляти всю країну на весь світ. Отто сподівається, що війна ніяк негативно не вплине на українця.

– Я сподіваюся, що війна - не вплине на нього погано.

Роблячи прогноз, Валлін був впевним та дав точну відповідь, хто переможе в реванші Усик – Джошуа.

– Я думаю, що Усик переможе просто через те, що він в першому бою довів, що він кращий боєць.

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Для того, щоб переміг Джошуа, – він повинен бути агресивним та завдавати удари по українцеві.

– Щоб перемогти Усика, Джошуа повинен бути більш агресивним і залякувати Усика, використовуючи силу та міць. Ентоні потрібно більше бити по тілу, тому що по ньому легше влучити, ніж по голові.

Валлін в своїй професійні кар’єрі програв лише раз – Тайсону Ф'юрі. Швед показав свою майстерність, а тому претендує на бої за чемпіонські пояси. Отто сказав, що готовий провести бій з переможеним в реванші Усик – Джошуа, якщо переможець бути битися з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіону дивізіону.

– Я готовий до бою з Усиком або Джошуа. Я думаю, що я показав у своєму бою проти Тайсона Ф'юрі, що я гідний суперник і я становлю загрозу для всіх.

Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа пройде 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія) на арені Super Dome.

Дмитро Данець, ISPORT.ua