Арум: Не вижу причин, из-за которых бой Усика и Фьюри нельзя провести быстро
Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри является самым желанным поединком в мире бокса.
Все ценители данного вида спорта хотят увидеть схватку между двумя лучшими супертяжами, но пока о ней не было объявлено.
Между тем промоутер "цыганского короля" Боб Арум заявил, что поединок подобного масштаба реально воплотить в жизнь достаточно быстро.
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"Я не вижу никакой причины, почему бой Усика с Тайсоном Фьюри нельзя провести быстро и без особых проблем. Я очень хорошо знаю команду Усика. Его менеджер, Эгис Климас, мой очень хороший друг. Он менеджер Ломаченко и Жанибека.
Я много с ним имел дел в течение многих лет. Я знаю Александра Усика. Я знаю, что он хочет боя. Недавно я разговаривал с Тайсоном, и он желает боя. Это сражение состоится следующим, если господин Чисора не победит. Не сбрасывайте Чисору со счетов.
Он адский боец. У него потрясающий удар. Я помню, как он сражался с Усиком. Он мог победить. Этот бой мог закончиться в любую сторону. В этом бизнесе нельзя делать предварительные прогнозы", - сказал Арум.
Стоит также отметить, что уже в ночь с 3 на 4 декабря Тайсон Фьюри проведет бой с Дереком Чисорой.