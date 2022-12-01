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Арум: Не вижу причин, из-за которых бой Усика и Фьюри нельзя провести быстро

Известный промоутер заявил, что каких-либо проблем в организации боя не должно возникнуть.
Вчера, 21:40
Боб Арум
Боб Арум

Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри является самым желанным поединком в мире бокса.

Все ценители данного вида спорта хотят увидеть схватку между двумя лучшими супертяжами, но пока о ней не было объявлено.

Между тем промоутер "цыганского короля" Боб Арум заявил, что поединок подобного масштаба реально воплотить в жизнь достаточно быстро.

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"Я не вижу никакой причины, почему бой Усика с Тайсоном Фьюри нельзя провести быстро и без особых проблем. Я очень хорошо знаю команду Усика. Его менеджер, Эгис Климас, мой очень хороший друг. Он менеджер Ломаченко и Жанибека.

Я много с ним имел дел в течение многих лет. Я знаю Александра Усика. Я знаю, что он хочет боя. Недавно я разговаривал с Тайсоном, и он желает боя. Это сражение состоится следующим, если господин Чисора не победит. Не сбрасывайте Чисору со счетов.

Он адский боец. У него потрясающий удар. Я помню, как он сражался с Усиком. Он мог победить. Этот бой мог закончиться в любую сторону. В этом бизнесе нельзя делать предварительные прогнозы", - сказал Арум.

Стоит также отметить, что уже в ночь с 3 на 4 декабря Тайсон Фьюри проведет бой с Дереком Чисорой.


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