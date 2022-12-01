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Стало известно, откажется ли Усик от пояса IBF

Промоутер украинского боксера отметил характер своего подопечного.
Сегодня, 14:50
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк поделился мнением о возможном срыве поединка с Тайсоном Фьюри, ведь украинцу нужно провести защиту пояса с Филипом Хрговичем.

По словам функционера, украинский боксер не будет отказываться от титула.

"Если кто-то задумывается о возможности того, что Усик освободит титул, то он совершенно ошибается. Александр никогда не откажется от пояса. Усик будет идти за званием абсолютного чемпиона, что бы для этого ни потребовалось".

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"Драться со всеми обязательными претендентами - не самый любимый сценарий Усика, но так как Александр считает себя в положительным смысле упрямым, целеустремленным человеком, он этого не пропустит. Он будет идти вперед и справляться с вызовами", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Усика сделал прогноз на возможный бой Александра и Хрговича.

 

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