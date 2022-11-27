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Экс-тренер Усика сделал прогноз на возможный бой Александра и Хрговича

Авторитетный специалист не сомневается в успехе украинского боксера.
Сегодня, 12:35
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Джеймс Али Башир, бывший тренер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF Александра Усика, поделился мнением по поводу возможного поединка украинца с Филиппом Хрговичем. 

По словам специалиста, у спортмменов слишком большая разница в классе.

"Если бы у Чжилея был удар и осталось бы больше сил, он бы выиграл у Хрговича. В финальных раундах он замедлился, что стоило ему победы. Поэтому, не думаю, что бой Усика с Хрговичем будет пользоваться спросом. Хорвата сводят в школу и отправят домой", - приводит слова тренера BWTM SPORTS GAMING.

Напомним, Филипп Хргович является обязательным претендентом на пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF, которым владеет Усик. Команда украинского боксера сейчас работает над поединком с Тайсоном Фьюри.

Ранее сообщалось, что Усик исполнил песню об освобождении Крыма от российской оккупации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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