Экс-тренер Усика сделал прогноз на возможный бой Александра и Хрговича

Джеймс Али Башир, бывший тренер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF Александра Усика, поделился мнением по поводу возможного поединка украинца с Филиппом Хрговичем.

По словам специалиста, у спортмменов слишком большая разница в классе.

"Если бы у Чжилея был удар и осталось бы больше сил, он бы выиграл у Хрговича. В финальных раундах он замедлился, что стоило ему победы. Поэтому, не думаю, что бой Усика с Хрговичем будет пользоваться спросом. Хорвата сводят в школу и отправят домой", - приводит слова тренера BWTM SPORTS GAMING.

Напомним, Филипп Хргович является обязательным претендентом на пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF, которым владеет Усик. Команда украинского боксера сейчас работает над поединком с Тайсоном Фьюри.

Ранее сообщалось, что Усик исполнил песню об освобождении Крыма от российской оккупации.