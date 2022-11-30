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Фьюри рассказал, подерется ли с Усиком, если Александр откажется от титула IBF

Британец сосредоточен на бое с украинцем, а не на поясах.
Сегодня, 14:01
Тайсон Фьюри / Getty/UEFA
Тайсон Фьюри / Getty/UEFA

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри потенциально проведет поединок с обладателем поясов WBO, WBA и IBF Александром Усиком.

Боксеры могли провести бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса, однако Всемирная боксерская федерация (IBF) обязала украинца встретиться с обязательным претендентом на его титул хорватом Филиппом Хрговичем.

По словам британского боксера, он все равно выйдет в ринг с Усиком, если тот откажется от титульного пояса.

"Мне все равно, ведь это всего лишь титул IBF, за который я в любом случае не собирался боксировать".

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"Титул бесспорного чемпиона не будет стоять для меня на кону этого поединка. Это факт. Я не буду платить санкционные сборы за титул IBF. Они никогда не смогут надеть красный пояс на "Циганского короля", - приводит слова Фьюри Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Фьюри пообещал при встрече дать пощечину Усику.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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