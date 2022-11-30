Фьюри пообещал при встрече дать пощечину Усику

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри намерен дать пощечину Александру Усику.

По словам британского боксера, он возмущен тем, что украинец назвал его пьяницей.

"Если Усик согласится на бой, я обещаю вам, что дам ему пощечину".

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"Недавно он назвал меня пьяницей, поэтому я хочу узнать, что он может сказать о выпивке. Я пью, да, конечно. Я человек. Я люблю выпить пива. Кто этого не знает?", - приводит слова Фьюри Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Фьюри сделал резкое заявление о своей победе над Владимиром Кличко.