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"Мое проклятие": Фьюри сделал резкое заявление о своей победе над Владимиром Кличко

Британский боксер откровенно признался, как тот успех повлиял на его жизнь.
Сегодня, 13:02
Фьюри в 2015 году одолел Кличко, отобрав у него чемпионские титулы / Getty Images
Фьюри в 2015 году одолел Кличко, отобрав у него чемпионские титулы / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вспомнил свою победу над Владимиром Кличко, которую он одержал семь лет назад - 28 ноября 2015 года.

По словам британского боксера, тот успех имел для него серьезные негативные последствия.

"Честно говоря, я думаю, что тот вечер был дерьмовым. Мне кажется, что это было словно проклятие. Следующие семь лет получились довольно дерьмовыми. Перед этим боем были 27 фантастических лет, а после него - семь дерьмовых.

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Победа над Владимиром Кличко - это почти мое проклятие. Безусловно, это будто вершина, я одолел чемпиона мира в супертяжелом весе. Но здесь, разумеется, были свои плюсы и минусы.

На самом деле я никогда не хотел всей этой славы и прочего дерьма, которое приходит вместе с чемпионским титулом. Это не было главным для меня. Я получил все, что хотел, побив Кличко, но это овладевает твоей жизнью. Твоя жизнь больше не принадлежит тебе. Ты никуда не можешь пойти, не можешь жить нормальной жизнью.

Это не то, чего я хотел, это не крутая жизнь. Это плохо, потому что у тебя больше нет собственной жизни. Куда бы я ни шел, меня мучили люди. Я не мог выйти на улицу со своей семьей, не мог быть обычным парнем", - сказал Фьюри в комментарии MMAFightingonSBN.

Напомним, что в 2015 году Тайсон Фьюри одержал победу над Владимиром Кличко единогласным решением судей (115-112 116-111 115-112) и завоевал чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко Тайсон Фьюри

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