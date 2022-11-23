Фьюри назвал следующего соперника, если у него не получится провести бой с Усиком

Британец готов выйти в ринг с претендентом на титульный пояс.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что может не выйти в ринг с обладателем титулов WBO, WBA и IBF в его весовой категории Александром Усиком.

По словам британского боксера, он имеет запасной вариант, если украинец откажется от поединка.

"Если Усик не захочет драться в феврале, то тогда давайте организуем бой с Джо Джойсом на Wembley".

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"Так что Джо соберись, если маленький средневес не захочет драться, ты в деле. Я буду драться трижды в следующем году, и ты можешь стать первым моим соперником", - приводит слова Фьюри Boxing News 24.

Отметим, Фьюри и Чисора проведут поединок 3-го декабря на арене Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне (Великобритания).