Авторитетный инсайдер назвал новые сроки проведения боя Усика с Фьюри

Авторитетный журналист Дэн Рафаэль поделился мыслями по поводу возможного боя между обладателем титулов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По его мнению, поединок за звание абсолютного чемпиона не состоится в феврале или начале марта 2023 года, а будет организован позже.

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"Усик сказал, что надеется, что они смогут провести бой за звание абсолютного чемпиона. Он заявил, что это произойдет в конце февраля или в марте. Но похоже, что конец февраля - это слишком рано. Я имею в виду, что Тайсон собирается драться 3 декабря, так что это всегда хорошо звучит заранее, но ему еще нужно провести бой. Ты никогда не знаешь, как все будет. Мне кажется, что поединок, наверное, состоится весной.

Но, опять же, все зависит от того, как долго команды будут заключать сделку. Фьюри может много чего сказать на этот счет. Я надеюсь, что в феврале или марте они просто договорятся о бое, и в идеале он состоится в первой половине следующего года", - приводит слова Рафаэля givemesport.com.

Ранее промоутер Боб Арум также озвучил сроки проведения боя за звание абсолютного чемпиона между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.