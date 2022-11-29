"Выбьем д*рьмо друг из друга": Фьюри и Чисора встретились перед чемпионским боем
В ночь с субботы на воскресенье, 4 декабря, в бою за титул чемпиона WBC в супертяжелом весе сойдутся действующий обладатель пояса Тайсон Фьюри и претендент Дерек Чисора.
Во вторник, 29 ноября, оба бойца встретились на показательной тренировке перед поединком, где они обмолвились словечками. Сначала эти взрослые мужчины подурачились, после чего перешли к традиционному трэш-току.
"Ты вообще тренировался или все еще бездельничаешь?", - спросил своего оппонента Тайсон.
"Все еще бездельничаю", - ответил Дерек. "Я тебя нокаутирую".
"А я нокаутирую тебя. Давай дадим фанатам то, чего они хотят. Давай встанем в центре ринга и выбьем все д*рьмо друг из друга", - с таким предложением выступил "Цыганский король".
"Ты хочешь этого, да? Я сделаю это для тебя", - принял предложение претендент на титул.
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Ранее Тайсон Фьюри назвал свою победу над украинским легендарным боксером Владимиром Кличко "личным проклятием".