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"Сколько раз их били по лицу?": Фьюри дерзко ответил критикам по поводу третьего боя с Чисорой

Британский чемпион уверен, что его соотечественник заслужил этот поединок.
Сегодня, 13:44
Тайсон Фьюри и Дерек Чисора / Getty Images
Тайсон Фьюри и Дерек Чисора / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри ответил на критику за выбор следующего соперника, которым станет Дерек Чисора.

По словам британского боксера, он не считает этот бой непривлекательным и уверен, что его соотечественник заслужил на подобный поединок, который станет для соперников уже третьей встречей в ринге.

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"Сколько раз они боролись за титул чемпиона мира? Сколько раз их били по лицу? Это мой вопрос к критикам.

Что касается привлекательности этого поединка, то я уверен, что будет много просмотров, потому что продано 70 тысяч билетов. Мы можем быть уверенными, что 70 тысяч человек точно посмотрят этот бой", - приводит слова Фьюри Boxing News 24.

Напомним, что третий бой между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой состоится в ночь с 3 на 4 декабря на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Дерек Чисора

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