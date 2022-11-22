iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Чисора сделал смелый прогноз на третий бой с Фьюри

Британец не спешит завершать карьеру.
Сегодня, 13:24
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Британский ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Тайсоном Фьюри.

По словам боксера, ему рано заканчивать карьеру, а также он намерен досрочно победить соотечественника.

"Когда Бог скажет мне, что пришло время остановиться, тогда я и остановлюсь".

Читай также: Чисора назвал сильные стороны Фьюри

"Мне предстоит отличный бой, в котором я должен победить нокаутом. Я на 100 процентов в этом уверен", - приводит слова Чисоры Boxing News 24.

Напомним, что для Фьюри и Чисоры этот поединок станет третьей встречей в ринге. В двух предыдущих боях победу праздновал "Цыганский король". В июле 2011 года Фьюри выиграл единогласным решением судей, а в ноябре 2014 года одержал победу на отказе соперника от продолжения схватки в десятом раунде.

Отметим, Фьюри и Чисора проведут поединок 3-го декабря на арене Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне (Великобритания).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Дерек Чисора

Статьи по теме

Чисора назвал сильные стороны Фьюри Чисора назвал сильные стороны Фьюри
Промоутер Хрговича считает, что IBF не пойдет на уступки ради боя Усик - Фьюри Промоутер Хрговича считает, что IBF не пойдет на уступки ради боя Усик - Фьюри
Хирн: Команды Усика и Фьюри сделают все возможное, чтобы избежать Хрговича Хирн: Команды Усика и Фьюри сделают все возможное, чтобы избежать Хрговича
Чемпионат мира-2022: расписание и результаты матчей Чемпионат мира-2022: расписание и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

США - Уэльс 1:1 Видео голов и лучших моментов матча
США - Уэльс 1:1 Видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Отличный будет чемпионат мира: фанаты ушли со стадиона в перерыве матча Катар - Эквадор
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

ЧМ-202214:35
Чемпионат мира-2022: расписание и результаты матчей
ЧМ-202214:29
Саудовская Аравия прервала длительную серию Аргентины без поражений
ЧМ-202214:20
Дания - Тунис: смотреть онлайн трансляцию матча
ЧМ-202214:12
Вратарь сборной Саудовской Аравии "вырубил" партнера в матче с Аргентиной
ЧМ-202214:07
Саудовская Аравия сенсационно обыграла Аргентину
ЧМ-202213:45
Франция - Австралия: прогноз на матч чемпионата мира 22.11.2022
Бокс13:24
Чисора сделал смелый прогноз на третий бой с Фьюри
ЧМ-202213:00
Мексика - Польша: прогноз на матч чемпионата мира 22.11.2022
ЧМ-202212:47
Месси установил рекорд сборной Аргентины
Футбол12:30
Премьер-министр Венгрии попал в скандал из-за шарфа, на котором часть Украины в их составе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK