Чисора сделал смелый прогноз на третий бой с Фьюри

Британский ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Тайсоном Фьюри.

По словам боксера, ему рано заканчивать карьеру, а также он намерен досрочно победить соотечественника.

"Когда Бог скажет мне, что пришло время остановиться, тогда я и остановлюсь".

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"Мне предстоит отличный бой, в котором я должен победить нокаутом. Я на 100 процентов в этом уверен", - приводит слова Чисоры Boxing News 24.

Напомним, что для Фьюри и Чисоры этот поединок станет третьей встречей в ринге. В двух предыдущих боях победу праздновал "Цыганский король". В июле 2011 года Фьюри выиграл единогласным решением судей, а в ноябре 2014 года одержал победу на отказе соперника от продолжения схватки в десятом раунде.

Отметим, Фьюри и Чисора проведут поединок 3-го декабря на арене Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне (Великобритания).