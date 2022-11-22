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Чисора назвал сильные стороны Фьюри

Британский боксер готов оказать сопротивление своему соотечественнику.
Сегодня, 09:00
Тайсон Фьюри и Дерек Чисора / Getty Images
Тайсон Фьюри и Дерек Чисора / Getty Images

Британский ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора поделился ожиданиями от предстоящего третьего поединка с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По словам Чисоры, он не знает всех способностей британца, однако уверен, что Тайсон отличный боксер.

"Мы должны снять шляпу перед Тайсоном, за то, что он делает. Мы никогда не узнаем, насколько он будет хорош, пока не окажемся с ним в ринге".

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"Я знаю одно, что он отлично действует вторым номером и очень хорошо работает при атаке. Может драться на ближней дистанции и любит хулиганить в ринге, но это хорошо. Ты можешь определиться, как должен работать с таким бойцом только тогда, когда окажешься с ним в ринге", - приводит слова Чисоры Boxing News 24.

Напомним, Фьюри и Чисора проведут поединок 3-го декабря на арене Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне (Великобритания).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Дерек Чисора

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