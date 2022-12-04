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Беринчик - Менди: лучшие моменты боя - видео

Украинский боксер одержал победу единогласным решением судей. Лучшие моменты боя Денис Беринчик - Иван Менди.
Сегодня, 00:32
Менди - Беринчик / Getty Images
Менди - Беринчик / Getty Images

В рамках боксерского вечера имени Фьюри - Чисора состоялся поединок украинского боксера Дениса Беринчика против чемпиона Европы в легком весе Ивана Менди.

Победу в этом поединке одержал украинский боксер единогласным решением судей.

Видеообзор боя Беринчик - Менди

Встреча была не самой захватывающей, но Беринчик сумел перебоксировать соперника. все три судьи отдали Денису перевес минимум в четыре раунда.

Онлайн-трансляция боя Фьюри - Чисора будет доступна на ISPORT.


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