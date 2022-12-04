Беринчик - Менди: лучшие моменты боя - видео

В рамках боксерского вечера имени Фьюри - Чисора состоялся поединок украинского боксера Дениса Беринчика против чемпиона Европы в легком весе Ивана Менди.

Победу в этом поединке одержал украинский боксер единогласным решением судей.

Видеообзор боя Беринчик - Менди

Встреча была не самой захватывающей, но Беринчик сумел перебоксировать соперника. все три судьи отдали Денису перевес минимум в четыре раунда.

Онлайн-трансляция боя Фьюри - Чисора будет доступна на ISPORT.