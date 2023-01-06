Усик поздравил украинцев с Рождеством
Украинский боксер Александр Усик поздравил своих соотечественников с Рождеством Христовым.
Супертяжеловес выразил уверенность, что наш народ пройдет все свои испытания.
"Мир засветился, Христос родился, мы его славим, песни поем, а вас всех с праздником поздравляем. С Рождеством, братья и сестры.
Всех хочу поздравить с Рождеством Христовым, ребят, которые сейчас на передовой защищают нашу страну от врага – Ангела-хранителя вам.
Вы сейчас стали нашими Ангелами-хранителями. Всем тем людям, которые помогают идти к победе. Всем, кто отдал свою жизнь за свободу Украины царство небесное.
Дорогие друзья, мы пройдем все испытания. Мы обязательно поднимем над своей головой флаг победы.
Мы обязательно услышим слова от всего мира – Украина независима. Она независима и будет такой.
Русь была, есть и будет Киевской. Кто бы там и что ни говорил, что якобы нет народа украинского – весь мир увидел, насколько он един.
Друзья, с Рождеством. Слава богу всего. Слава Украине. Итого к победе. С праздником вас", – заявил Усик.
Напомним, ранее Усик был номинирован на премию "выступление года".