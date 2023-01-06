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Усик поздравил украинцев с Рождеством

Боксер отметил, что украинский народ показал всем свое единство.
Сегодня, 18:57
Александр Усик
Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик поздравил своих соотечественников с Рождеством Христовым.

Супертяжеловес выразил уверенность, что наш народ пройдет все свои испытания.

"Мир засветился, Христос родился, мы его славим, песни поем, а вас всех с праздником поздравляем. С Рождеством, братья и сестры.

Всех хочу поздравить с Рождеством Христовым, ребят, которые сейчас на передовой защищают нашу страну от врага – Ангела-хранителя вам.

Вы сейчас стали нашими Ангелами-хранителями. Всем тем людям, которые помогают идти к победе. Всем, кто отдал свою жизнь за свободу Украины царство небесное.

Дорогие друзья, мы пройдем все испытания. Мы обязательно поднимем над своей головой флаг победы.

Мы обязательно услышим слова от всего мира – Украина независима. Она независима и будет такой.

Русь была, есть и будет Киевской. Кто бы там и что ни говорил, что якобы нет народа украинского – весь мир увидел, насколько он един.

Друзья, с Рождеством. Слава богу всего. Слава Украине. Итого к победе. С праздником вас", – заявил Усик.

Напомним, ранее Усик был номинирован на премию "выступление года".


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