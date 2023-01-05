Усик номинирован на премию "Выступление года" по версии The Ring

Авторитетное издание The Ring огласило список номинантов в категории "Выступление года".

В данной номинации были номинированы четыре боксера, среди которых украинец чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик.

Полный список номинантов на премию от The Ring:

Дмитрий Бивол (за победу единогласным решением судей над Саулем Альваресом);

Шакур Стивенсон (за победу единогласным решением судей над Оскаром Вальдесом);

Александр Усик (за победу раздельным решением судей в реванше с Энтони Джошуа);

Джесси Родригес (за досрочную победу в восьмом раунде над Срисакетом Сор Рунгвисаи).

Напомним, что в 2021 в данной номинации победил Шакур Стивенсон за выступление в бою с Джамелом Херрингом, а в 2020-м обладателем премии стал Теофимо Лопес за победу над Василием Ломаченко.

Ранее сообщалось, что Ломаченко внесли в реестр госпредателей Украины.