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Усик номинирован на премию "Выступление года" по версии The Ring

Украинец может выиграть индивидуальный приз.
Сегодня, 09:17
Александр Усик / instagram.com/usykaa
Александр Усик / instagram.com/usykaa

Авторитетное издание The Ring огласило список номинантов в категории "Выступление года".

В данной номинации были номинированы четыре боксера, среди которых украинец чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик.

Полный список номинантов на премию от The Ring:

  • Дмитрий Бивол (за победу единогласным решением судей над Саулем Альваресом);
  • Шакур Стивенсон (за победу единогласным решением судей над Оскаром Вальдесом);
  • Александр Усик (за победу раздельным решением судей в реванше с Энтони Джошуа);
  • Джесси Родригес (за досрочную победу в восьмом раунде над Срисакетом Сор Рунгвисаи).

Напомним, что в 2021 в данной номинации победил Шакур Стивенсон за выступление в бою с Джамелом Херрингом, а в 2020-м обладателем премии стал Теофимо Лопес за победу над Василием Ломаченко.

Ранее сообщалось, что Ломаченко внесли в реестр госпредателей Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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