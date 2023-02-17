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Арум сообщил, почему до сих пор нет анонса боя Хэйни - Ломаченко

Василий Ломаченко и Девин Хэйни разделят ринг в конце мая.
Сегодня, 08:52
Боб Арум / Getty Images
Боб Арум / Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился подробностями организации поединка Василия Ломаченко против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни.

По словам функционеры, команды не могут согласовать, где состоится титульный бой.

"Поединок состоится 20 мая. Вопрос в том, где мы его устроим. Мы решим это до конца недели. Надеюсь, что мы сделаем анонс на следующей неделе. Но этот бой актуален, он состоится. Вопрос только в том, где он пройдет", - сказал Арум в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Напомним, в своем последнем поединке Ломаченко выиграл единогласным решением судей у Джемейна Ортиса. Хейни провел свой последний бой в октябре прошлого года, победив у Джорджа Камбососа единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Мейвезер жестко наехал на Ломаченко.


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