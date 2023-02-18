Усик поздравил Ломаченко с днем рождения

В пятницу, 17 февраля, свой день рождения праздновал бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 KO).

Обладатель поясов по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) поздравил украинского боксера с праздником.

Усик в Instagram-stories опубликовал пост, в котором оставил послание Ломаченко.

"Брат, с юбилеем тебя", - написал Усик.

Ранее сообщалось, что страница Ломаченко в Instagram недоступна на территории Украины.