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Страница Ломаченко в Instagram недоступна на территории Украины

Украинские подписчики не могут посетить страницу боксера без дополнительной программы.
Сегодня, 12:18
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Страница бывшего чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) в Instagram недоступна на территории Украины.

При переходе на страницу украинского боксера в социальной сети отображается надпись: "К сожалению, эта страница недоступна".

Стоит отметить, что страница до сих пор доступна на территории Польши, России, а также через использование VPN.

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Напомним, на аккаунт Ломаченко подписано более 2,1 млн. читателей. Данная страница с самым большим количеством подписчиков среди украинских спортсменов.

Ранее сообщалось, что Ломаченко внесли в реестр госпредателей Украины.

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