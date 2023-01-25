"Понятия не имею, что у него в голове": Богачук - о позиции Ломаченко по поводу войны

Украинский проспект первого среднего веса Сергей Богачук поделился мнением по поводу молчания именитого соотечественника Василия Ломаченко насчет войны против России.

По словам Богачука, он не может судить украинского боксера, однако предполагает, что тот боится сказать правду, дабы не обидеть своих сторонников.

"Если бы я этого человека знал ближе… Мое мнение, что у него и с этой стороны есть друзья, и с другой. Фанаты там и здесь. Он не может определиться. Он уже должен был определиться, когда началась эта ситуация. Я не знаю его как человека. Если бы я с ним пообщался, знал его как человека и личность, тогда мог бы что-то говорить. А так я не знаю, какие у него там обстоятельства, какая позиция вообще.

Возможно, он за Украину, но боится сказать об этом, чтобы не обидеть кого-то с той стороны. Понятия не имею, что у него в голове. Странная, очень странная позиция. Когда началась война, это очень странная позиция".

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Богачук поставил пример Усика, который с первых дней войны заявил о своей позиции.

"Сейчас нужно четко определиться, как это сделал Усик. Он молодец в этом плане. Он конкретно определился за Украину", - сказал Богачук в интервью YouTube-каналу Mixed Zone by Dream Bigger.

Ранее промоутер Усика попытался объяснить скандальное поведение Ломаченко.